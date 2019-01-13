مداهمات واعتقالات بالضفة تطال 7 مواطنين

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ جيش الاحتلال اعتقل 7 مواطنين، قال بأنهما مطلوبون لديه، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الشاب إسلام فايز نزال في مدينة قلقيلية واعتقلته.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى عدي محمود العمور (16 عاماً) من منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وداهمت منزل المواطن موفق أبو زيتون واعتقلته في بلدة دير الغصون. واعتقلت الشاب سعيد حلاحلة من منزله في بلدة خاراس شمال غرب الخليل.

كما جرى اعتقال شاباً وشقيقيْن خلال اقتحام بلدة بيت أُمّر شمال الخليل والصقت سلطات الاحتلال منشورات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، تُحذّر فيها الأهالي من استمرار عمليات رشق مركبات المستوطنين بالحجارة. واصيب الليلة الشاب "غسان جرادات" بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه على مدخل بلدة سعير شمال الخليل.

واقتادت جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة.

يذكر أن قوات الاحتلال تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي.