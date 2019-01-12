رئيس مجلس المستوطنات يطالب جيش الاحتلال بالرد فوراً على غزة

طالب رئيس المجلس الاستيطاني في "سدوت نيغيف" تامير عيدان مساء اليوم السبت، جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرد فوراً على إطلاق صاروخٍ من قطاع غزة.

وقال عيدان وفقاً لصحيفة يديعوت احرينوت العبرية: "قبل أن ندخل مرة أخرى لمرحلة إطلاق صواريخ من حين لأخر وبالونات حارقة فالوقت ملائم الآن للرد عسكريا ضد غزة، فعلى الجيش الرد بكل قوة"، مضيفاً "آن الأوان للعمل ضد قادة حماس وإلغاء تحويل الاموال القطرية لغزة".

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في مستوطنات "غلاف غزة" أطلق من القطاع، مطالباً المستوطنين بالبقاء قرب الغرف المحصنة والملاجئ.