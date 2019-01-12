مصادر إسرائيلية: نتنياهو لن يحول الأموال القطرية لغزة هذا الأسبوع

ذكر مسؤولون مقربون من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأن "إسرائيل" قررت عدم نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة هذا الأسبوع.

وزعم المسؤولون وفقاً لصحيفة حدشوت 24 العبرية، بأن قرار نتنياهو عدم نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة جاء بسبب الهجمات على مواقع عسكرية لحركة حماس في القطاع.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي المستقيل أفغدور ليبرمان اتهم حكومة نتنياهو بالتوسل إلى مصر لتهدئة الأوضاع مع غزة وفتح معبر رفح.

وقال ليبرمان: "بالأمس رأينا مرة أخرى مواجهات عنيفة عند السياج بدعم من حماس، ومواجهات مباشرة مع جنود جيش الاحتلال وإلقاء قنابل المولوتوف والعبوات المتفجرة والتحريض والمطالبة بقتلنا".

وتساءل: "ماذا تفعل الحكومة الإسرائيلية؟، تتوسل مصر لتهدئة الوضع لفتح معبر رفح، وتتعهد بتحويل 15 مليون دولار خلال الأسبوع، والتي تم تأخيرها حتى هذا الوقت".

وأضاف: "نتنياهو والكابينت، لا يفهمون أن الضعف يجعل المواجهة القادمة أقرب"، مطالباً، بالتوقف فوراً عن تحويل الأموال إلى حماس في غزة، ووقف تمويل "الإرهاب ضد أنفسنا". وفق تعبيره.

يذكر، أن قطر تحول أموالاً لقطاع غزة بموافقة "إسرائيل" ضمن إجراءات التخفيف من الحصار المفروض على قطاع غزة مقابل التهدئة على الحدود.

وتتضمن المنحة القطرية أموالاً تصرف لموظفي قطاع غزة والجرحى والعاطلين عن العمل، تقدر بـ15 مليون دولار بشكل شهري.