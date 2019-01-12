نتائج الجولة الـ14 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في غزة

حقق فريق الجلاء فوزاً هاماً على نظيره الزيتون بهدف نظيف مساء السبت على ملعب اليرموك بمدينة غزة، في افتتاح مباريات الأسبوع 14 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في قطاع غزة.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد أحمد الزعانين في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، ليرفع رصيد فريقه إلى 22 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الزيتون 17 نقطة في المركز الخامس، وبفارق الأهداف أمام العطاء، والتفاح على التوالي.

بدوره، تفوق القادسية على ضيفه بيت لاهيا بهدف دون رد، في ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع سجله مؤمن البواب بالدقيقة 80.

وشهدت المباراة طرد معتز المشهراوي، وعبد الحكيم الشافعي من بيت لاهيا بالبطاقة الحمراء المباشرة من دكة البدلاء في الدقيقتين 81، و99 على الترتيب.

ورفع القادسية رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن "مؤقتاً"، وبقي رصيد "اللهاونة" 8 نقاط بالمركز 12، والأخير.

مباريات الأحد

وتتواصل منافسات الأسبوع 14 من دوري الدرجة الأولى الأحد، حيث يتقابل العطاء مع خدمات دير البلح في ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع، وخدمات البريج مع خدمات المغازي بملعب النصيرات البلدي وسط القطاع.