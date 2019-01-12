3 أسباب تبعد موراتا عن الانضمام لبرشلونة

ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة يسعى جاهدا للبحث عن لاعب لتعزيز خط الهجوم، وذلك بعد قرار الفريق باستبعاد منير الحدادي من المشاركة لحين رحيله سواء في كانون الثاني/يناير الجاري أو الصيف القادم، وتواجد الأوروغواياني لويس سواريز كمهاجم وحيد.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنَّ خوانما لوبيز، وكيل أعمال ألفارو موراتا، نجم تشيلسي، قد عرض على إدارة النادي الكاتالوني خدمات موكله، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحرك وكيل مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق، واتصاله ببرشلونة، يأتي لعدم اقتناع ماوريسيو ساري، مدرب البلوز، بإمكانيات موراتا.

وأوضحت أن فكرة ضم موراتا لم تحظ بقبول بيب سيجورا المدير الرياضي، وإيريك أبيدال السكرتير الفني.

ويعد ذو الـ26 عاما خيارا مناسبا لخط هجوم برشلونة من الناحية الفنية، فمن الصعب العثور على مهاجم لعب في أندية مثل ريال مدريد ويوفنتوس وتشيلسي في هذا السن، ولكن كان لدى برشلونة عدة أسباب لإغلاق الباب أمام ضمه للفريق.

وعددت الصحيفة تلك الأسباب موضحة أن الأول يتمثل في الأمور المالية للصفقة، حيث سيكلف راتب النجم الإسباني خزائن برشلونة 5 ملايين يورو خلال 6 أشهر فقط، بجانب عمولة وكيله.

أما السبب الثاني فيتعلق بموراتا نفسه الذي لن يقبل بأن يظل حبيسًا لدكة البدلاء، وانتظار لجوء المدرب لسياسة المداورة في بعض المباريات، أو المشاركة في حالة تعرض سواريز للإصابة.

ويتمثل السبب الثالث في رغبة برشلونة في ضم مهاجم صغير السن وبمقابل مادي قليل، يمكنه التعلم من تواجده مع سواريز، بينما دفع تشيلسي 66 مليون يورو لريال مدريد، لضم موراتا وهو رقم كبير بالنسبة لخطط البارسا.