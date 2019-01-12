قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا وحيي عين منجد والماصيون في رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة بيتونيا وحيي عين منجد والماصيون، في مدينة رام الله، وداهمت عددا من المحال التجارية.

وأفاد شهود عيان لمراسلنا أن قوات الاحتلال صادرت تسجيلات الكاميرات، بحثا عن منفذي عملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين قبل أسبوع.

وأشار إلى ان مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت نحو الشبان، الذين ألقوا الحجارة على جنود الاحتلال.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل للأسبوع الثاني على التوالي اقتحام مدينة رام الله بحثاً عن مطلقي النار، وهي تسير في خط واضح معتمدة على ما سجلته كاميرات المراقبة لملاحقة المركبة التي استخدمها مطلقو النار.