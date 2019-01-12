الضميري يرفض مبادرة المسؤول الإعلامي لـ "فتح"

رفض الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة عدنان الضميري، مبادرة أطلقها الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح منير الجاغوب، تقضي بوقف التراشق الإعلامي.

أمس الجمعة، أطلق الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، منير الجاغوب مبادرة لوقف التراشق الإعلامي وذلك عبر منشور على حسابه بـ"فيسبوك" قال فيه: "قررتُ عدم الخوض في أي تراشق إعلامي مع أي فصيل فلسطيني وتحديداً حركة حماس".

وأضاف الجاغوب، في مبادرته عقب لقاء مع إحدى القنوات الفضائية أمس الجمعة: "هذه المبادرة تأتي إكراماً للشهداء والأسرى والجرحى وحفاظاً على كرامة شعبنا أمام العالم".

وطالب الناطق باسم فتح بـ"وقف لغة التخوين والتكفير والتشكيك"، مشيراً أن الرابح الوحيد من هذا هو الاحتلال فقط، مضيفًا "إذا كانت حماس خائنة وفتح خائنة ماذا يبقى لشعبنا؟".

الضميري: "ليس مطلوبًا من فتح تقديم مبادرات إعلامية"

من جهته، قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري، إنه ليس مطلوبًا من أبناء فتح تقديم مبادرات إعلامية، أو سياسية عبر مواقع التواصل، وكأن المبادرة أصبحت موقفًا حركيًا واجبة التبنّي والأداء، بحسب قوله.

وأضاف الضميري في منشورٍ له عبر صفحته على فيسبوك: "فتح تضمن لأبنائها الحرية في التفكير والتعبير، والحرية في التحليل والتفسير، لكنها تلزم الجميع من أبنائها بالتنفيذ بعد القرار، وتضمن احترام عقول الأعضاء والأنصار في المبادرة بل تشجع المبادرات في الأطر والأفراد".

وأشار إلى أنه لا يستطيع أحد أن يُخرج أحد من الحركة وحضنها لأنه بادر أو اقترح أو اجتهد في موقف في إطار الفهم العام للقرارات والمواقف والسياسات والقيم والمفاهيم والمبادئ الفتحاوية، لكنها لا تمنح أحد حق فرض مبادرته أو رأيه أو موقفه على الحركة كقرار وموقف وجب تبنيه"، وفقًا لقوله.

وأردف، "فتح لم تكن يومًا حركة إيديولوجية أو أحادية الفكر والثقافة، والتنوع أحد أسرارها وقدرتها على المبادرة في إطار الأهداف الاستراتيجية سر استمرارها، ولا تعترف بالقسوة مع شعبها أو أعضاءها وأبنائها، ولا تتصيد لأحد خطأ كي تبني موقفا، وتبحث عن كل ما يوحد الوطن وتقصم ظهر من يقسّم الوطن والشعب، منفتحة أمام كل فكرة أو وسيلة تؤدي إلى فلسطين، وعنيدة حتى القتال مع كل من يحاول سلبها قرارها الوطني".