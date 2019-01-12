مقتل 6 مسلحين في عمليات للأمن المصري جنوب البلاد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 6 عناصر مسلحة، اليوم السبت، خلال مداهمة قوات أمنية لأحد "البؤر" على طريق أسيوط سوهاج جنوب البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنّها داهمت البؤر المسلحة بناءً على معلومات دقيقة عن تمركز العناصر في المناطق النائية بالوجه القبلي، مضيفاً بأنَّ القوات الأمنية عملت على تمشيط المنطقة لتأكد من إخلاء المنطقة من الجماعات المسلحة.

وتابع ، أنَّ الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات لحصار المسلحين، حيثُ قامت العناصر المسلحة بإطلاق النيران اتجاه القوات؛ ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مصرع 6 من العناصر.

وأشار البيان، إلى أن رجال الأمن عثروا على 4 بنادق آلية، و2 بندقية خرطوش، وكمية من الطلقات وعبوة ناسفة ووسائل إعاشة وبعض الأوراق التنظيمية، بحوزة المسلحين.