مقتل رجلي إطفاء وإصابة العشرات في انفجار مخبز بأحد ضواحي باريس

قتل اثنان من رجال الإطفاء أثناء محاولة السيطرة على حريق اندلع جراء انفجار في مخبز بأحد ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وتسبب الحريق الذي اندلع في شارع تريفي ( Rue de Trevise) في إصابة العشرات، 10 منهم في حالة حرجة.

وكانت الحصيلة الأولية 4 قتلى، حسبما قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، لكن السلطات أكدت مقتل رجلي إطفاء.

وألحق الانفجار دمارا هائلا بالبنايات والسيارات الموجودة في المنطقة بالدائرة التاسعة في العاصمة.

وتشتبه الشرطة في أن "تسرب غاز كان وراء الانفجار"، الذي وقع في مخبز قرابة الساعة التاسعة صباحا (الثامنة بتوقيت غرينتش).

في هذه الأثناء، تجددت الاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل المتظاهرين المعروفين بـ"السترات الصفراء"، حيث انتشر 80 ألف ضابط شرطة يوم السبت.

ويعتقد ألا علاقة تربط الانفجار بالاحتجاجات.

وكان الناس قد تجمعوا حول المكان مذهولين من قوة الانفجار، حيث تناثر حطام السيارات المحترقة وواجهات المتاجر والزجاج المكسور في الشارع الواقع قبالة المتجر المحترق.

ذكرت صحيفة لو باريزيان أن مخبز أوبير (Hubert) لم يكن من المقرر أن يفتح أبوابه وقت وقوع الانفجار.

وقال أحد السكان، واسمه كيليان، إنه كان نائماً عند الانفجار الذي حطم نوافذ بيته. وأضاف أن كل سكان البناء نزلوا إلى الطابق السفلي، وأن الصراخ تعالى في الحي.

وقال لقناة BFMTV الفرنسية إن الانفجار دمر مسرحا في المنطقة.

وقالت باولا ناجي، وهي موظفة استقبال في فندق ديفا القريب من موقع الحادث، إن "انفجارا هائلا" حطم كل النوافذ.

ونقلت عنها صحيفة لو باريزيان قولها إنه تم طمأنة نزلاء الفندق أن الانفجار ليس نتيجة "هجوم إرهابي".