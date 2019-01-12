رام الله: التجمع الديمقراطي يدعو للوحدة وإسقاط صفقة القرن

جابت مسيرة حاشدة شوارع مدينة رام الله اليوم السبت، مطالبة بتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لمواجهة صفقة القرن، ورفضًا للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

وجاءت المسيرة في اعقاب وقفة على دوار المنارة وسط رام الله دعا لها التجمع الديمقراطي الفلسطيني، في أول فعالية للتجمع بعد الإعلان عن تأسيسه الأسبوع الفائت.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات دعت إلى ضرورة إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام ما بين الضفة والقطاع، تحقيقًا للوحدة الوطنية لمواجهة صفقة القرن التي تحاول النيل من الحقوق الوطنية الفلسطينية.

ودعا المشاركون في المسيرة إلى إجراء انتخابات في الضفة والقطاع، تشمل المجلس الوطني والتشريعي وانتخابات رئاسية متزامنة، للوصول إلى تحقيق الوحدة ونبذ الانقسام.

وفي حديث لـ" فلسطين اليوم" قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية _أحد الأحزاب المشاركة في تشكيل التجمع_: "نحن هنا للدعوة إلى الوحدة الوطنية و المصالحة، كأداة لأسقاط صفقة القرن ووقف التطبيع وإنهاء كل المؤامرات لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية".

وتابع: "نحن هنا لرفع صوتنا ضد الاعتقال السياسي والإقصاء السياسي وكل أشكال قمع الحريات العامة للأفراد والأحزاب، وسنمارس ضغطًا شعبيًا من الشارع ليتوحد الطرفين ويرضخا لمطلب الشعب بالوحدة الوطنية".

وحول الآلية التي يمكن العمل عليها للضغط على فتح وحماس لرضوخ لهذه المطالب، أوضح البرغوثي أن "الضغط الشعبي هي الآلية الوحيدة التي ستجبرهما لتحقيق مطالب الشارع الفلسطيني". مشيرًا إلى أن التحركات ستستمر حتى تغير موازين القوى في الشارع الفلسطيني والوصول غايات الشعب بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإتمام الوحدة.

ومن الجدير بالذكر أن التجمع الديمقراطي الفلسطيني هو تجمع لخمسة من قوى اليسار في الشارع الفلسطيني (حزب الشعب الفلسطيني، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية، المبادرة الوطنية) بالإضافة إلى شخصيات مستقله وعامة في الضفة و القطاع، أعلن عن انطلاقه في الثالث من يناير- كانون ثاني الحالي، كأتلاف يعمل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، لتحقيق التوازن في ميزان القوى الحزبي في الشارع الفلسطيني، و ليشكل أداة ضغط على كل من حماس و فتح لتحقيق المصالحة و أنهاء الانقسام بحسب بيان الإعلان الصادرعنه.

















