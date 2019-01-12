"محررو الجهاد" يزورون عددًا من عائلات أسرى الأحكام العالية في جنين

نظم وفد من محرري حركة الجهاد الإسلامي شمال الضفة الغربية جولة زيارات لعائلات الأسرى في سجون الاحتلال من أصحاب الأحكام المؤبدة، في بلدة سيلة الحارثية بجنين.

وزار المحررون منزل الأسير الشيخ رائد السعدي، عميد أسرى جنين والجهاد، ومنزل الأسير المجاهد أنس جرادات، أحد المحكومين بأحكام عالية في سجون الاحتلال.

وشملت الجولة زيارة لذوي الأسير المجاهد سامي جرادات، وذوي الأسير المجاهد إياد جرادات، وعائلة الأسير المجاهد محمد حسين جرادات.

وأكد محررو الجهاد أن هذه الزيارات هي لمسة وفاء للأسرى الأبطال والبر بعوائلهم الكريمة.









