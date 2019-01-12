يوم عربي "حاسم" في كأس آسيا

يشهد اليوم الثامن من بطولة كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات، مواجهتين عربيتين حاسمتين، في المجموعتين الرابعة والخامسة.

وعلى ملعب نادي الشارقة، سيحاول المنتخب العراقي تعزيز ملاحقته لغريمه منتخب إيران، عندما يواجه المنتخب اليمني "الجريح" في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

وتعرض المنتخب اليمني لأكبر هزيمة في البطولة حتى الآن، عندما خسر 0-5 أمام إيران في الجولة الأولى، مما يضعه في موقف صعب للعودة للبطولة فنيا ونفسيا.

ويسعى العراق لتكرار نتيجة إيران، ومحاولة تسجيل أكبر عدد من الأهداف، للتفوق على إيران في صدارة المجموعة بفارق الأهداف.

وتقول تقارير صحفية إن المدرب السلوفيني سريشكو كاتانيش سيقوم بعدة تغييرات بتشكيلة "أسود الرافدين"، أبرزها العودة لخطة 4-5-1، والابتعاد عن خطة 3-4-3 التي شوشت الفريق في بداية مواجهته السابقة مع فيتنام.

أما في مباراة "السهرة"، فتواجه السعودية لبنان على ملعب آل مكتوم في دبي، في مواجهة عربية قد ترسم ملامح المجموعة الخامسة.

ويدخل المنتخب السعودي منتشيا من فوزه العريض بنتيجة 4-0 على كوريا الشمالية، ويأمل بحسم تأهله للدور المقبل مبكرا، للتفرغ لمواجهة قطر في "صراع الصدارة" بالجولة الأخيرة.

أما لبنان فستحاول العودة للبطولة من بوابة السعودية، وتعويض هزيمتها أمام المنتخب القطري في افتتاح المجموعة.