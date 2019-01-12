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توتنهام يضع رقم فلكي للتخلي عن نجه هاري كين لصالح ريال مدريد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:03 - 12 يناير 2019
هاري كين هاري كين
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يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني عزم على ضم مهاجم جديد لصفوف الفريق في الصيف المقبل، لكن الثمن سيكون باهظا جدا.

فقد كشفت صحيفة "أس" الإسبانية، عن مفاوضات جادة بين النادي الملكي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، بشأن ضم هاري كين إلى "سانتياغو بيرنابيو" في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن مسؤولا كبيرا في ريال مدريد بدأ بالفعل التفاوض مع مسؤولين من توتنهام في شهر ديسمبر الماضي. ومع تردي نتائج بطل أوروبا هذا الموسم بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مطلع الموسم الحالي، أصبح التعاقد مع هداف جديد أمرا ملحا وضروريا في الفريق.

ويبدو أن مسؤولي ريال مدريد قد وجهوا أنظارهم نحو العاصمة البريطانية لندن، واستقروا على قائد المنتخب الإنجليزي الذي يبلغ من العمر 25 عاما.

لكن ثمن اللاعب سيكون "باهظا" جدا، فوفقا لـ"أس" طلب مسؤولو توتنهام من ريال مدريد مبلغ 350 مليون يورو للتخلي عن هدافهم.

ويتماشى المبلغ الضخم مع التضخم المالي الذي يشهده الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل خاص، وكرة القدم بشكل عام.

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