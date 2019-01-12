سفن أمريكية في طريقها إلى سوريا لإجلاء القوات البرية

أرسلت الولايات المتحدة الامريكية قوات برية وعدد من السفن الحربية باتجاه سوريا للمساعدة في سحب قواتها المتواجدة على الأراضي السورية .

وبحسب ما جاء في صحيفة "وول ستريت" نقلاً عن مصادر، أوضحت بأنَّ القوات البرية في طريقها إلى سوريا للمساعدة في سحب القوات الأمريكية، فيما ستؤمن السفن الحربية القوات في حال تعرضها للخطر.

وترأس سفينة الإنزال التابعة للبحرية الأمريكية "كيراسارج" مجموعة السفن الحربية، وتحمل مئات من جنود القوات الخاصة "المارينز" وعددا من المروحيات.

وبالجدير بالذكر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، قراراً مفاجئاً يقضي بسحب القوات الأمريكية المتواجدة على الأراضي السورية بشكل تدريجي، بزعم نجاح القوات في هزيمة تنظيم "داعش" وتقليص سيطرته على مساحات شاسعة من سوريا والعراق.