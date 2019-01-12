القيادي حبيب: الشهيدة الترامسي تجسد نضالات شعبنا وتفضح جرائم الاحتلال

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب "إن دماء الشهيدة أمل الترامسي (45 عاماً) تفضح الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الذي يناضل من اجل حريته".

وأضاف حبيب خلال تشييع جثمان الشهيدة الترامسي التي ارتقت برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة أثناء مشاركتها في مسيرة العودة: إن أمل الترامسي تجسد دور المرأة الفلسطينية الباسلة التي تقاتل جنباً إلى جنب مع الرجال في سبيل التخلص من الاحتلال الإسرائيلي"، مشيراً إلى أنّ "الشهيدة الترامسي لبت نداء الواجب الديني والوطني والإنساني واستشهد على مقربة من السياج العازل الذي سينهار يوماً ما كما أخبرتنا سورة الإسراء في الوعد الإلهي بزوال إسرائيل".

وتوجه حبيب بالتحية إلى المرأة الفلسطينية لما تبذله من جهد وجهاد على طريق تحرير فلسطين من براثن الاحتلال الإسرائيلي، كما توجه بالتحية إلى الشهداء الأبرار، والمصابين البواسل، والمعتقلين الرابضين خلف القضبان.

وكانت الشهيد الترامسي استشهدت عصر أمس الجمعة شرق مدينة غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء مشاركتها في جمعة "مستمرون رغم الحصار".