الأموال القطرية ستصل "حماس" نهاية الأسبوع الجاري

قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" العبرية، إن حركة "حماس" في قطاع غزة إلتقت بوفد أوروبي وطلبت منه ممارسة ضغوط على "إسرائيل" لتنفيذ التزاماتها بشأن إدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية إلى القطاع.

وأوردت القناة العبرية "كان" أمس الجمعة أن الوفد الأوروبي أكد لحماس أن الدفعة المالية الثالثة من الأموال القطرية ستدخل إلى القطاع حال استمرار الهدوء.

وادّعت أن إطلاق بالونات الهيليوم المشتعلة "ما يزال مستمرًا"، زاعمة أن هذا هو السبب الرئيس لرفض الاحتلال السماح بدخول الدفعة المالية القطرية الثالثة لغزة.

وذكرت على موقعها الإلكتروني أن الوفد الأمني المصري اجتمع مساء الخميس، برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وقيادة الحركة؛ لبحث تطورات المصالحة الفلسطينية، والتهدئة مع "إسرائيل"، ومشكلة معبر رفح.