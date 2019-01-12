"مهجة القدس": الأسير المريض معتصم رداد يدخل عامه الـ (14) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الخميس؛ أن الأسير المريض معتصم طالب داود رداد (36 عاماً) من بلدة شويكة قضاء مدينة طولكرم، أنهى ثلاثة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الرابع عشر في سجون العدو الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 12/01/2006م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة عشرين عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال الصهيوني.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير المجاهد معتصم رداد تعرض من قبل إدارة مصلحة سجون العدو الصهيوني منذ بداية عام 2008 لسياسة إهمال طبي متعمد ومقصود هدفت للنيل منه ومن إرادته الصلبة وتصفيته بهدوء وسط تجاهل العدو الصهيوني لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي كفلت للأسرى حقوقهم الإنسانية والحياتية والصحية وهم قيد الأسر، وفي ظل تخاذل المجتمع الدولي وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية عما ترتكبه إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى المرضى، وأدت هذه السياسة الممنهجة إلى إصابته بمرض حاد ومزمن في الأمعاء ونزيف شديد ودائم في الأمعاء تلاها نتيجة إعطائه أدوية مختلفة إلى إصابته بمرض ضغط الدم وعدم انتظام دقات القلب والكولسترول.

وفي رسالة وصلت مؤسسة مهجة القدس نسخةً عنها أفاد فيها الأسير معتصم أنه مازال يعاني من التهابات حادة ومزمنة بنسبة كبيرة وعالية في الأمعاء، وآخر الفحوصات التي أُجريت له أظهرت أن الوضع صعب جداً وتطور عن السابق بكثير، وأنه يتلقى الآن أدوية حوالي عشرين نوعاً كل يوم صباحاً ومساءً، ويعاني من آلام شديدة، وتناقص في الوزن بشكل كبير وحالياً الوزن 55 والدم من 7-8، وبالنسبة للعظام يعاني من هشاشة في العظم، ويوجد عدة كسور في المنطقة اليمنى واليسرى للقفص الصدري، ويوجد خلل كبير في الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة مما يتسبب بآلام كبيرة له.

وأضاف في رسالته أنه بالنسبة للجلد، قدماه ويداه مليئتان بالحبوب القوية والتي تتسبب بحفر في الجسم وهي واضحة بشكل كبير جداً، ويوجد أيضاً إحمرار وآلام شديدة في قدماه، وأخبروه في سجن الرملة أنه لا يوجد لها علاج، ويوجد عنده ربو مزمن ويتلقى له العلاج عن طريق البخاخ صباحاً ومساءً، وبالنسبة للقلب عنده قصور في عمل القلب وعدم انتظام في دقاته وضغط مرتفع.

جدير بالذكر أن الأسير معتصم رداد ولد بتاريخ 11/11/1982م، وهو أعزب، ويقبع حالياً منذ نحو عشرة أعوام في سجن عيادة الرملة.