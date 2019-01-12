منزل "مقلوب" ينتظر زواره في أوردو التركية.. ماقصته!

أنشأت بلدية ولاية أوردو ، شمالي تركيا، منزلاً مقلوباً بهدف تعزيز السياحة في الولاية التي يقصدها السياح المحليين والأجانب بكثرة.

وبُني المنزل في قضاء "ألطن أوردو" التابع للولاية، حيث تم تلوين مظهره الخارجي باللونين الأبيض والأرجواني، وكلّف إنشاءه قرابة 520 ألف ليرة تركية (95 ألف دولار أمريكي).

وصُمم المنزل على شكل فيلا ، حيث احتوى على كل أنواع الأدوات والأثاث المنزلية ولكن بالشكل المقلوب.

وقال "عمر طارانجي" مدير الشركة التي تولت بناءه، إن مساحة المنزل تبلغ 192 متر مربع، وأنه يتكون من طابقين.

وأضاف أن المشروع أنتهى بشكل كبير وتم تسليمه، إلا أن هناك بعض الأعمال المتبقية تتعلق بمحيط المنزل.

وأشار إلى أن المنزل المقلوب بدء يستقطب السياح من الآن، حيث يرغب الكثير من الزوار رؤية المنزل من الداخل.

وبيّن أن المنزل يعتبر الرابع من نوعه في تركيا.

جذير بالذكر أن منطقة البحر الأسود شمالي تركيا، المشهورة بطبيعتها الخضراء الخلابة، تستقطب سائحين عربا بوتيرة متزايدة، لا سيما في فصل الصيف.

وسجلت أعداد السائحين العرب، وخاصة الخليجيين، الوافدين إلى المنطقة زيادة كبيرة في الأعوام الخمسة الأخيرة.

ويحرص السائحون على زيارة ولاية أوردو، فهي من أبرز الوجهات السياحية على البحر الأسود.

وتمثل الهضاب والمرتفعات الجبلية مقصدا للسائحين في فصل الصيف للترويح عن أنفسهم، فضلا عن الشلالات والشواطئ السباحية.