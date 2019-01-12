الأمن الوقائي يضبط مشتلاً لزراعة "الماريجوانا " في مدينة رام الله

ضبط جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية مساء أمس الجمعة، مشتلاً يستخدم لزراعة المخدرات في مدينة رام الله والبيرة.

وأفادت دائرة العلاقات العامة والاعلام التابعة لجهاز الأمن الوقائي في بيان لها، أنَّ قوات الأمن الوقائي وبناءً على معلومة استخباراتية دقيقة تمكنت من ضبط مشتل كان يستخدم لزراعة المخدرات من نوع ماريجوانا في قرية قبيا غرب مدينة رام الله.

وأضاف البيان، أنَّ عدد الاشتال التي تم ضبطها 600 شتلة ماريجوانا طول شتلة 30 سم، وقد تم التحرز على المضبوطات وتسليمها لجهة الاختصاص لأخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المشتل.













