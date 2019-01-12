مقتل 6 مصريين في احدى دول الخليج



لقي 6 مصريين مصرعهم، أمس الجمعة، فيما أصيب 5 كويتيين آخرين بجراح مختلفة أثر حادث سير مروع وقع في العاصمة الكويت.

وقال وكالة أنباء "الشرق الأوسط" في مصر، أن "الحادث الذي وصفته بالمروع وقع على أحد الطرق السريعة بالكويت".

وأضافت الوكالة، أن "الإدارة العامة للإطفاء الكويتية تلقت بلاغا بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارة دفع رباعي تستقلها عائلة كويتية، بسيارة أجرة يستقلها وافدون مصريون، ما أدى إلى مصرع 6 مصريين وإصابة 5 كويتيين".

وأوضحت: أن " المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وسيتم تسليم الجثامين إلى الهيئة الجنائية".

وبدورها، قالت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت، أن الحادث وقع على طريق 500 السريع قرب مزارع الوفرة، نتج عنه مقتل 6 وافدين مصريين وإصابة 5 كويتيين. وفقاً لما أورده موقع "سبوتنيك"

ومن جانبها، أعلنت القنصلية المصرية في الكويت، أنه يجري الآن إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بنقل الجثث إلى جمهورية مصر.