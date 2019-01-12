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الشرطة توجه تحذيراً لسكان الخليل.. هذا مفاده!

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 09:11 - 12 يناير 2019
شرطة الخليل شرطة الخليل
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وجهت الشرطة تحذيراً للمواطنين وخاصة اصحاب المحال التجارية في محافظة الخليل وخاصة مدينة دورا ومنطقة الحاووز من مركبة من نوع "سوبارو B4" لون كحلي أو اسود بداخلها ثلاثة أو أربعة اشخاص مسلحين قاموا بالسطو على محلات تجارية عدد ٢ في منطقة دورا مستغلين تواجد قوات الاحتلال بالمنطقة.

ووجهت الشرطة نداء للمواطنين عبر بيان صادر عنها جاء فيه: "على من يشاهد هذه المركبة ضرورة ابلاغ الشرطة على الرقم المجاني 100 مع اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر".

وأكدت الشرطة أنها ستعمل بكل جهد لالقاء القبض على هؤلاء الاشخاص وضبط المركبة.

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