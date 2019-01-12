على طريقة أفلام هوليود.. هكذا سرقت عصابة البنك الأهلي؟

بعد مُضي أقل من 72 ساعة على وقوع جريمة سطو مسلح على البنك الأهلي الأردني في بيت ساحور، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف لغز الجريمة ووضع اليد على المتهمين بها، وهم ثلاثة اشخاص من بيت لحم، من خلال عملية أمنية وصفت بـ "المعقدة".

وفي التفاصيل، كشفت مصادر لوكالة معا المحلية أنّ التحريات الميدانية وتتبع كاميرات المراقبة في أكثر من موقع ومكان، قاد الأجهزة الأمنية لكشف المتهمين بتنفيذ الجريمة عبر عملية أمنية "معقدة"، حيث تبين أنّهم استخدموا مركبتين احداهما مسروقة تحمل لوحة أرقام إسرائيلية، وهي ذاتها التي تم العثور عليها محترقة في أحد أودية بيت ساحور يوم تنفيذ الجريمة، وأخرى من نوع "بيجو" تحمل لوحة فلسطينية مزورة استخدمت لنقل الأموال والخروج من المكان.

وأشارت المصادر إلى أّنه تم تتبع كاميرات المراقبة في أكثر من مكان والوصول إلى صاحب السيارة المسروقة، وكذلك مالك السيارة الفلسطينية التي تم تغير لوحة ارقامها للتمويه، وبعد التحقيق تم تجميع الخيوط التي قادت إلى تحديد هوية المتهمين بالعملية وتعقبهم.

وأوضحت المصادر أنّ الأجهزة الأمنية وصلتها معلومات بتواجد المتهمين الرئيسيين بالسطو خارج محافظة بيت لحم، وعند طريق العودة تم عمل كمين محكم لهم حيث تم اعتقالهم في منطقة العبيدية شرق بيت لحم.

وبعد اقتياد المتهمين بالسطو إلى مراكز الايقاف للتحقيق معهم اعترفوا بارتكابهم جريمة السطو المسلح على البنك الأهلي الأردني، وقاموا بتسليم الأموال المسروقة للأجهزة الأمنية وادوات الجريمة بحضور النيابة العامة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن العملية الأمنية كانت من تنفيذ الشرطة والوقائي والاستخبارات العسكرية وباشراف العمليات المشتركة واسناد الأمن الوطني وبإذن النيابة العامة.

وأضاف أنّ الشرطة والأجهزة الأمنية ومنذ لحظة ابلاغها عن وقوع جريمة السطو توجهت للمكان وباشرت بإجراءات البحث والتحري ورفع الادلة الجنائية ومتابعتها وربط الخيوط من خلال فريق بحث وتحري من إدارة المباحث العامة بشرطة بيت لحم، والاستخبارات العسكرية، وجهاز الامن الوقائي والذي تمكن من كشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على ثلاثة اشخاص مشتبه بهم من بلدة بيت فجار، مشيراً إلى أنّ فريق البحث وبمواجهة الاشخاص بالاستدلالات والتحريات التي تم جمعها على مدار الثلاثة ايام اعترفو بقيامهم بجريمة السطو بعد تخطيط محكم.

ويذكر أنّه في يوم الأربعاء الماضي وقعت عملية السطو المسلح على البنك، ونتج عنها سرقة مبلغ مالي كبير يقدر بـ29 الف دولار امريكي و9 الاف دينار اردني و5 الاف شيكل.