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بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:13 - 12 يناير 2019
الاحتلال يستهدف زوارق الصيادين قبالة شاطئ غزة الاحتلال يستهدف زوارق الصيادين قبالة شاطئ غزة
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أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ زوارق الاحتلال الحربية، أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين ببحر غزة وشمالها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

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