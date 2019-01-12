الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف دمشق

أكد مصدر عسكريّ سوريّ أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت لعدوان اسرائيليّ استهدف محيط العاصمة دمشق.

وأوضحت وكالة "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لأهداف معادية وأسقطت عدداً منها".

وأفادت الوكالة عن المصدر العسكريّ بأنّ طائرات إسرائيلية معادية قادمة من اتجاه "أصبع الجليل" أطلقت عدّة صواريخ على محيط دمشق، مؤكداً أنّ الدفاعات الجوية اسقطت معظم الصواريخ.

وأضاف المصدر السوريّ أنّ نتائج العدوان اقتصرت على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدوليّ.

وكانت الدفاعات الجوية السورية اعترضت في 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي 14 قنبلة جوية إسرائيلية من أصل 166، مضيفةً أن الأعمال الاستفزازية لسلاح الجو الإسرائيلي في سوريا شكلت خطراً على الطائرات المدنية.

وعقب الاعتداء الإسرائيلي أكدت مصادر موثوقة للميادين أن "كل ما يروج له الإعلام الإسرائيلي عن استهداف قياديين من حزب الله في سوريا غير صحيح".

وفي لبنان، صدر عن قيادة الجيش اللبناني بيان قالت فيه "أوردت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، معلومات حول توتر على الحدود الجنوبية، يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة المعلومات وتؤكد أن الوضع على الحدود مستقر، وهي تنسق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لإبقاء الوضع مستقراً على الخط الأزرق، وتدعو هذه الوسائل والمواقع إلى عدم نشر أية معلومات أو أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية. كما تدعو المواطنين إلى دخول الموقع الرسمي للجيش اللبناني على شبكة الإنترنت للحصول على المعلومات اللازمة الصحيحة".