طائرات "راكب السماء" سلاح جديد من الاحتلال لرصد المتظاهرين على حدود غزة

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، طائرات "راكب السماء" لرصد المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة الشرقية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي أطلق طائرات "راكب السماء" لرصد المتظاهرين على حدود غزة.

وحسب موقع الصحيفة العبرية، فطائرات الاستطلاع "راكب السماء" صناعة إسرائيلية، مزودة بأجهزة إلكترونية تحمل كاميرا تبث صوراً عالية الدقة على مدار 24 ساعة ليلاً ونهاراً، لمراقبة تحركات الأهداف والعوائق الطبيعية، ويمكن استخدام الطائرة لحماية الجنود أيضاً، ومراقبة ما يجري حولهم على مسافة 10 كيلومترات.

وتوافد آلاف الفلسطينيون إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ42 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، والتي تحمل اسم (صمودنا سيكسر الحصار).