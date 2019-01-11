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وفاة والدة الأسير كامل الخطيب بعد يوم من الافراج عنه

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 22:28 - 11 يناير 2019
كامل الخطيب كامل الخطيب
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توفيت والدة الأسير المحرر كامل الخطيب الذي تم الإفراج عنه مساء أمس الخميس، بعد قضائه ١٦عاما في سجون الاحتلال.

و كان الخطيب التقى بوالدته في قسم العناية المكثفة في مخيم بلاطة بنابلس، فور الافراج عنه من سجون الاحتلال.

 

 

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