وفاة والدة الأسير كامل الخطيب بعد يوم من الافراج عنه

توفيت والدة الأسير المحرر كامل الخطيب الذي تم الإفراج عنه مساء أمس الخميس، بعد قضائه ١٦عاما في سجون الاحتلال.
و كان الخطيب التقى بوالدته في قسم العناية المكثفة في مخيم بلاطة بنابلس، فور الافراج عنه من سجون الاحتلال.
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