وفاة والدة الأسير كامل الخطيب بعد يوم من الافراج عنه

توفيت والدة الأسير المحرر كامل الخطيب الذي تم الإفراج عنه مساء أمس الخميس، بعد قضائه ١٦عاما في سجون الاحتلال.

و كان الخطيب التقى بوالدته في قسم العناية المكثفة في مخيم بلاطة بنابلس، فور الافراج عنه من سجون الاحتلال.