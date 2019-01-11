الملتقى الصحفي لحقوق الانسان يدعو لملاحقة جيش الاحتلال

أدان الملتقى الصحفي لحقوق الإنسان، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة -11-يناير- 2019، الطواقم الصحفية والطبية العاملة في الميدان بشكل متعمد ومباشر.

وأكد الملتقى الصحفي في بيان له:" أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف الصحفي حسني صلاح بقنبلة غاز في الوجه، بالإضافة لإصابة المسعف عماد السنوار بقنبلة غاز في رقبته خلال عمله الانساني شرق خانيونس.

واعتبر الملتقى الصحفي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت استهداف الطواقم الصحفية والطبية العاملة في الميدان، لتضييف لسجلها سلسلة جديدة من جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يطالب بابسط حقوقه المشروعة التي كفلها القانون الدولي.

وحمل الملتقى الصحفي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس التمييز العنصري، المسؤولية كاملة عما تقوم به من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب الملتقى الصحفي لحقوق الإنسان، في ختام بيانه الإتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، والمؤسسات الحقوقية الدولية التي من شأنها الدفاع عن حقوق الصحفيين والطواقم الطبية إلى اتخاذ مواقف من شأنها كشف جرائم الاحتلال وفضحه دولياً، والعمل على محاسبته.