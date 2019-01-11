وزارة التربية في المغرب تنفي حذف "فلسطين" من كتاب مدرسي

نفت وزارة التربية والتعليم العالي في المغرب "نفيا قاطعا"، وجود كتاب مدرسي مصادق عليه من طرفها يوجد في طياته خارطة جغرافية خلت تماما من ذكر اسم فلسطين، وفقا لوسائل إعلام مغربية.

كما نفت الوزارة أن يكون الكتاب الذي تداولت خبره بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، كتابا مدرسيا، موضحة أنه "لا يوجد أي كتاب مصادق عليه من طرفها تنطبق عليه هذه المواصفات".

وذكر موقع صحيفة "هسبريس" أن صورا انتشرت نهاية الأسبوع الماضي، تظهِر منشورا باللغة الفرنسية موجها إلى الأطفال، ولا يرد فيه بشكل تام ذكر فلسطين ولا مكانها بالخريطة، حتى في الحدود المعترف بها دوليا.

ويشير الموقع إلى أن الأمر يتعلق بـ"أطلس العالم" أو "L'atlas du monde"، الذي صدر عن دار نشر مغربية بمدينة الدار البيضاء، وتعود طبعته المتوفّرة حاليا بأحد الأسواق الممتازة المغربية إلى سنة 2016.