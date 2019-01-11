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إصابة 7 مواطنين في حادث سير قرب أريحا

  • فلسطين اليوم - اريحا
  • 19:30 - 11 يناير 2019
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 أصيب سبعة ركّاب مساء اليوم الجمعة، إثر تصادم مركبتين على طريق أريحا- النبي موسى.

وقال الهلال الأحمر إن اثنين من المصابين وصفت جراحهم بالخطيرة، وباقي الإصابات متوسطة، مشيرًا إلى نقل إصابة خطيرة لمستشفى هداسا وباقي الاصابات لمستشفيات مدينة رام الله.

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