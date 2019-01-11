إصابة 7 مواطنين في حادث سير قرب أريحا

أصيب سبعة ركّاب مساء اليوم الجمعة، إثر تصادم مركبتين على طريق أريحا- النبي موسى.

وقال الهلال الأحمر إن اثنين من المصابين وصفت جراحهم بالخطيرة، وباقي الإصابات متوسطة، مشيرًا إلى نقل إصابة خطيرة لمستشفى هداسا وباقي الاصابات لمستشفيات مدينة رام الله.









