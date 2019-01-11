مصادر تُرجح عودة موظفي السلطة الى معبر رفح خلال الأيام القليلة المقبلة

توقعت مصادر فلسطينية مطلعة أن يعود موظفو السلطة الفلسطينية الى معبر رفح خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة الى أن الوفد الأمني المصري يبذل جهوداً كبيرة في هذا الجانب.

و وفقاً للمصادر، فإن مسؤولين في السلطة الفلسطينية أبلغوا عددًا من المسؤولين الذين أشرفوا على المعبر استعداد السلطة للعودة في أي لحظة للعمل لإدارة المعبر من جديد خلال الأيام المقبلة، في حال تم الاتفاق على عودتهم.

و لفتت المصادر الى أن هناك مؤشرات إيجابية على موافقة حماس لعودتهم بعد أن نفت أي ممارسات ضدهم وأكدت التزامها بعدم التعرّض لهم، وأنها حريصة على بقاء الحكومة على المعبر.

وبينت المصادر، أن مصر تفضّل وجود السلطة الفلسطينية على المعبر لإعادة فتحه كما كانت الأوضاع سابقًا. مشيرةً إلى أن وفدها الأمني راجع حماس في الشكاوى والتجاوزات التي نقلتها السلطة الفلسطينية.

وأشارت المصادر، إلى أن حماس والفصائل الفلسطينية أكدت احترامها لوجود حكومة الوفاق الوطني على المعبر. مشيرةً إلى أن الحكومة في حال رفضت العودة للمعبر ستعمل على تشكيل لجنة وطنية لإدارة المعبر، وهو ما لا تفضله مصر لأسباب مختلفة منها حل الخلاف بشأن المعبر للمساهمة في حل الملفات الأخرى المتعلقة بالمصالحة.

و غادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة ظهر اليوم الجمعة، حيث سيلتقي في رام الله قيادات من السلطة الفلسطينية قبل عودته المتوقعة في منتصف أو نهاية الأسبوع الجديد إلى غزة، لنقل موقف السلطة بشأن عودة الموظفين لحركة حماس والفصائل بغزة.