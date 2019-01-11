جمعية الماراثونات العالمية تعترف بماراثون فلسطين

قالت مدير عام ماراثون فلسطين الدولي اعتدال عبد الغني، حول الاعتراف بماراثون فلسطين الدولي عالمياً،" اننا فخورون بهذا الإنجاز الذي حققناه العام الماضي بوضع اسم الماراثون ضمن الأجندة الدولية وفي جمعية الماراثونات العالمية (AIMS)".

واضافت في تصريح صحفي، "أصبحنا على الخارطة العالمية كما باقي الدول والمسارات الخاصة بالماراثون أصبحت معتمدة دولياً".

وأشارت عبد الغني، إلى الاعتراف الذي تم قبل عامين أيضاً بماراثون فلسطين من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، قائلة، بذلك حصل الماراثون على كل الاعترافات الدولية بفعل جهود بدأت منذ عام 2013.

وأوضحت عبد الغني، ان هذه الاعترافات لها أهمية إذ أنها تساهم في توسيع المشاركات السنوية بماراثون فلسطين وتعرف به وبالقضية الفلسطينية في الساحة الدولية.

وقالت، "اننا في الماراثون نطمح للحصول على تصنيف عالمي ايضا وزيادة عدد المشاركين السنوي، فالعام لماضي وصل عدد المشاركين الفلسطينيين 7 آلاف مشارك، وهذا العام نسعى لزيادتهم مع التركيز على المسافات الكبيرة 42 كيلو و21 كيلو."

وأضافت عبد الغني، ان الماراثون أصبح أداة جذب سياحية لفلسطين وبيت لحم تحديداً، وينظم الماراثون هذا العام تحت شعار حرية الحركة والتنقل في 22 أذار المقبل،وهناك مشاركين من 45 دولة حول العالم.