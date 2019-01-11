شرطة الاحتلال تقمع مظاهرة للمسيحيين والمسلمين في حيفا

قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة مظاهرة بمدينة حيفا رفضا لمعرض رسومات ومجسمات يُسيئ للسيد المسيح والسيدة مريم العذراء.

وذكرت مصادر محلية أن العشرات من المسيحيين والمسلمين تظاهروا امام متحف حيفا للمطالبة بإغلاق معرض رسومات ومجسمات تسيئ للسيد المسيح والسيدة مريم العذراء.

وطالب النشطاء بإزالة المجسمات المسيئة لكن شرطة الاحتلال هاجمتهم وفرقتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

واستهجن مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة "مثل هذا التصرف تجاه أكبر رمز للديانة المسيحية من مؤسسة تهدف لخدمة جميع المواطنين!".

وقال المجلس في بيان له "اننا اذ نعبر عن احترامنا لحرية التعبير، وفهمنا بأن المعرض المذكور يهدف إلى نقد المجتمع الاستهلاكي، ونحن مع مثل هذا النقد، إلا أن الاستخدام المسيء لأعظم حقائق ديانتنا المسيحية التي تعرض لها المعرض المذكور هو امر خاطئ وغير مقبول ويمس مشاعر الكثيرين من مسيحيين وغير مسيحيين".

وأضاف "اننا نرى في بلدية حيفا المسؤول الاول عن المعرض وبالتالي، فإننا نطالبها بإزالة المعروضات المسيئة، خاصة وأنها تشدد على أهمية العيش المشترك بين جميع المكونات القومية والعرقية والدينية في المدينة، ونأمل من البلدية أن تتصرف بمسؤولية وحكمة لحل هذا الاشكال".

وقال "نبذل جهودا من أجل التوصل إلى حل يضمن احترام الرموز الدينية، وبالتالي فإننا نناشد الجميع التحلي بروح المحبة التي علمنا اياها السيد المسيح، سواء بتعاملنا مع هذه القضية كما مع سائر القضايا التي تواجهنا في جميع الميادين".