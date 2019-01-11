قيادي في حماس: ملتزمون بالتهدئة ما التزم بها الاحتلال

أكد القيادي في حماس ماهر صبرة ان حماس وفصائل المقاومة ملتزمة بالتهدئة طالما التزم الاحتلال بها، مؤكدا رفضهم المطلق للمماطلة والتسويف والمكر الصهيوني.

وأكد صبرة خلال كلمة القوى الوطنية والإسلامية، أن الرسالة التي وصلت من الوفد المصري أن الاحتلال ملتزم بتفاهمات كسر الحصار لكن الذي يحدد ذلك هو تنفيذها على الأرض.

وأضاف صبرة "لقد آن الأوان أن ننتهي من تنفيذ تفاهمات في المرحلة الأولى ثم نبدأ بتنفيذ تفاهمات المرحلة الثانية"، مشيرًا إلى أن رسالة الوفد المصري مقدرة ومشكورة والميدان يحقق صدق التزام الاحتلال بتحقيق التفاهمات.

وتابع "إن مسيرات العودة اليوم تحشد عشرات الآلاف من أبناء شعبنا وبقوة كاملة في ضبط الحشود والانضباط نرسل من خلاله رسائل واضحة أن هذه القوة يمكن أن تنطلق في اتجاهات معينة".

وشدد صبرة على أنه لا بد للحصار أن يكسر وعلى العالم الذي يرى ويغمض عينيه عن الظلم والإجرام الذي يمارسه الاحتلال على شعبنا.