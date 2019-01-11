الاحتلال يقصف مرصدين للمقاومة في قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مرصداً للمقاومة الفلسطينية في مخيم ملكة شرق مدينة غزة وأخر شرق خانيونس جنوب القطاع ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ففي مدينة غزة أفاد مراسلنا أنه سمع صوت انفجار كبير في مخيم ملكة، لافتاً إلى أن الانفجار ناجم عن قصف طائرات الاحتلال لمرصد قرب مخيم ملكة.

وأفاد مراسلنا جنوب قطاع غزة أن طائرات الاحتلال قصفت أرضاً زراعية في خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرة بدون طيار (استطلاع) استهدفت موقعاً للمقاومة في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، زاعماً ان الاستهداف جاء بعد إصابة جندي بجراح طفيفة إثر اصابته بحجر ألقاه الشبان الثائرون على حدود غزة.

واستشهدت السيدة أمل الترامسي وأصيب أكثر من 25 مواطناً برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة.