إصابة جندي إسرائيلي شرق غزة

أصيب جندي إسرائيلي مساء اليوم الجمعة، بجراح طفيفة إثر إصابته بحجر ألقاه الشبان الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة ضمن مسيرة العودة وكسر الحصار الإسرائيلي في الجمعة الـ42 والتي جات تحت عنوان (بصمودنا ينكسر الحصار).

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الجندي الإسرائيلي أصيب في الفخذ بحجر مما أدى لإصابته بحالة طفيفة ونقله إلى مستشفى برزيلاي لتلقي العلاج.

وشارك الآلاف من الجماهير الفلسطينية في مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أراضيه المحتلة عام 48 وكسر الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ أكثر من 12 عاماً.

واستشهد مساء اليوم مواطنة فلسطينية وأصيب أكثر من 25 مواطناً برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما استخدم الشبان الفلسطينيين الحجارة للدفاع عن أنفسهم في ظل الاجرام والإرهاب الإسرائيلي المتواصل بحق المتظاهرين السلميين.