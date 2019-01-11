السودان: تصعيد الاحتجاجات في الأيام القادمة ومطالبة برحيل النظام

قال حزب المؤتمر السوداني، إن قوات الأمن منعت طباعة عدد اليوم الجمعة 11 كانون الثاني/ يناير من صحيفة الجريدة، إحدى صحف المعارضة.

جاء هذا في ظل إعلان اتحاد المهنيين السودانيين عن برنامج لتصعيد الاحتجاجات خلال الأيام القادمة للمطالبة برحيل النظام.

ودعا الاتحاد مع قوى معارضة أخرى في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مسيرة "شهداء" يوم الأحد القادم الموافق 13/كانون الثاني/2019، التي ستنطلق من المحطة الوسطى بالخرطوم بحري، لاستكمال ما بدأته الخرطوم وأم درمان في مسيرات الرحيل السابقة.

كما دعت إلى تظاهرات مسائية سيتم الإعلان عن مواقعها في عدد من مناطق البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار بيان قوى المعارضة إلى أن: "جميع بنات وأبناء شعبنا مدعوون لمواصلة التظاهر حتى إسقاط هذا النظام، ونؤكد أن قطار الثورة الذي انطلق لن يوقفه بطش أو إرهاب، ونعلن عن إطلاق أسبوع انتفاضة المدن والقرى والأحياء، الذي ستكون فيه التظاهرات بشكل مستمر"، على حد وصفه.

ويشهد السودان منذ 19 من ديسمبر / كانون الأول احتجاجات تحولت إلى أكبر تهديد لحكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

واندلعت الاحتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، بينما تعاني البلد من نقص حاد في العملات الأجنبية وتضخم بنسبة 70 في المئة.

وقالت السلطات السودانية إن 19 شخصا على الأقل قتلوا في المظاهرات، بينهم اثنان من رجال الأمن، غير أن منظمة هيومان رايتس ووتش تقول إن عدد القتلى وصل إلى 40 من بينهم أطفال.