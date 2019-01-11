مفاجأة في تشكيلة اليويفا لعام 2018 وصلاح خارجها

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن التشكيلة الأفضل لعام 2018، باختيار الجماهير، عبر الموقع الرسمي لليويفا.

وشارك في هذا الاستفتاء، 168 ألفًا و543 مصوتًا، فيما بلغ مجموع الأصوات، مليونًا و853 ألفًا و973 صوتًا.

وحصل الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، على أعلى مجموع أصوات بواقع 116 ألفًا و440 صوتًا بما يوازي 68.5 بالمئة، بينما جاء في المركز الثاني، كريستيانو رونالدو بنسبة 64.3 بالمئة، أما ميسي حل ثالثًا بنسبة 63.7 بالمئة.

وخلت التشكيلة من المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رغم أنه قدم موسما استثنائيا مع الريدز، سجل فيه 44 هدفًا في جميع المسابقات، كما احتفظ بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام الثاني على التوالي، كما اختاره اليويفا كثالث أفضل لاعب في 2018.

وجاءت تشكيلة اليويفا كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع: سيرجيو راموس، فيرجيل فان ديك، فاران، مارسيلو

الوسط: لوكا مودريتش، نجولو كانتي، إيدين هازارد

الهجوم: كيليان مبابي، كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي