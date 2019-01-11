شهيدة و7 اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة

استشهدت مواطنة وأصيب 7 آخرين بالرصاص خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة للمشاركين في الجمعة الـ42 من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان جمعة (بصمودنا ينكسر الحصار) شرق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد سيدة فلسطينية "لم تعرف هويتها حتى الأن" خلال مشاركتها في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق غزة، مشيرة إلى أن 7 مواطنين بينهم صحفي أصيبوا بالرصاص الحي، جراء قمع الاحتلال للمسيرات السلمية.

وأوضحت الوزارة ان سيارة اسعاف تضررت بشكل كبير بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مراسلونا في قطاع غزة، أن أعداد كبيرة من الجماهير الفلسطينية شاركت في جمعة "بصمودنا ينكسر الحصار" في مخيمات العودة كافة المنتشرة على طول الحدود الشرقية للقطاع مع الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن المشاركون في المسيرات السلمية الشعبية رفعوا فقط العلم الفلسطيني والشعارات التي تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين السلميين المشاركين في مسيرات العودة، لافتاً إلى أن جنود الاحتلال قابلت المشاركين في المسيرات السلمية بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وبين مراسلونا في الميدان، أن عدد من المواطنين أصيبوا بالرصاص وعدد أخر أصيب بالاختناق الشديد جراء إطلاق قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز تجاه المشاركين السلميين.

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من آذار/ مارس لعام 2018 أكثر من 240 مواطناً وأصيب أكثر من 25 ألفاً بجراح مختلفة.