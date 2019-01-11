الوفد المصري يغادر قطاع غزة

غادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة اليوم الجمعة، عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع بعد زيارة استمرت يوما واحدا، أجرى خلالها مباحثات مع الفصائل الفلسطينية، حول تطورات الوضع على الساحة الفلسطينية.

ووصل الوفد المصري إلى قطاع غزة أمس الخميس في ظل ما يشهد قطاع غزة من توترًا مع استمرار مماطلة الاحتلال بتنفيذ تفاهمات تخفيف الحصار عن القطاع المحاصر منذ 12عامًا، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بقمع مسيرات العودة والاعتداء على الصيادين، وقصف أهداف مؤخرًا، إضافة على سحب السلطة لموظفيها في معبر رفح البري وتأزم المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس.

وعقد الوفد المصري لقاءً أمس الخميس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، فيما التقى في ساعات المساء بالفصائل الفلسطينية ثم التقى الوفد عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح أحمد حلس، وصباح اليوم الجمعة عاد الوفد والتقى هنية مجدداً قبل أن يغادر قطاع غزة.