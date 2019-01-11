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إصابة صحفي بجروح والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:28 - 11 يناير 2019
مسيرة كفر قدوم مسيرة كفر قدوم
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أصيب المصور الصحفي جعفر شتية مصور الوكالة الفرنسية بجروح، والعشرات بالاختناق عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت تضامنا مع الأسير المريض سامي أبو دياك، ومطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ ما يزيد على 15 عاما، ومناهضة للاستيطان.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي: إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة الصحفي شتية بقنبلة في الرجل، إضافة إلى العشرات بالاختناق، عولجوا جميعهم ميدانيا".

وشارك في المسيرة أهالي بلدة سيلة الظهر مسقط رأس الأسير أبو دياك، وكوادر حركة فتح، ومدير نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك.

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