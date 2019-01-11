نور المعرفة تنظم لقاءً مع الآباء والأجداد في الوسطى تكريماً لجهودهم

نظمت جمعية نور المعرفة، أمس الخميس لقاءً تحت عنوان (الآباء والأجداد الثاني ضمن حملة دفا) في النصيرات وسط قطاع غزة.

وحضر اللقاء إلى جانب أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، عدد كبير من الآباء وكبار السن، وقد أثنى الحضور على ما تقدمه الجمعية لهم.

فيما شكر رئيس الهيئة الإدارية لجمعية نور المعرفة عبد الجليل عبد الحميد غراب الحضور الكريم، وأثنى على دور الأجداد في تربية النشء الفلسطيني تربية صالحة متمسكة بوطنها.

وأشار عبد الجليل، إلى أن هذا النشاط يأتي ضمن أنشطة وفعاليات جمعية نور المعرفة المختلفة، من اجل التواصل مع جميع فئات وشرائح المجتمع، ولرسم البسمة على وجوه كبار السن.

وقدمت الجمعية هدايا قيمة للآباء والأجداد تكريماً لهم.