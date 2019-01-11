التربية تعلن عن منح دراسية في الهند

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عن توفر عدد من المنح الدراسية في الهند بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه) للعام الدراسي 2020-2019، في جميع التخصصات باستثناء الطبية منها وتخصص الأزياء.

وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، حتى موعد أقصاه يوم الخميس 31/1/2019، فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي خلال اجتماعها، امس الخميس، برئاسة الوزير د. صبري صيدم، عدداً من طلبات المعادلة المُحالة إليها من اللجان الفنية.

وأشار صيدم إلى أن اللجنة أوصت لمجلس الوزراء بالتعديل على نظام معادلة الشهادات الحالي، لمراعاة بعض الحالات الخاصة، وبما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

وأكد صيدم أن اللجنة تبذل قصارى جهدها لسرعة إتمام ملفات المعادلة مع الحفاظ على الدقة، والتعامل بمهنية عالية مع أي ملفات عالقة.

وقد عقدت اللجنة اجتماعها بالربط عبر الفيديو كونفرانس بين الضفة وقطاع غزة، بحضور كافة الأعضاء.