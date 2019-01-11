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الشوط الثاني لمباراة المنتخب الوطني والاسترالي

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 14:02 - 11 يناير 2019
مباراة كرة قدم مباراة كرة قدم
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بث مباشر للشوط الثاني من مباراة منتخب فلسطين ومنتخب استراليا في كأس أسيا

 

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هدفان لاستراليا في الشوط الاول من المباراة 

 

 

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