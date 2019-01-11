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للمرة الثانية في غضون ساعات

الوفد الأمني المصري يجتمع مع هنية مجددًا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:49 - 11 يناير 2019
الوفد المصري وهنية الوفد المصري وهنية
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يعقد وفد المخابرات المصرية منذ وقت قصير من صباح الجمعة، اجتماعًا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في منزله غرب مدينة غزة.

وقال مصادر صحفية إن الوفد المصري برئاسة وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء أيمن بديع، ومسؤول الملف الفلسطيني اللواء أحمد عبد الخالق يجتمع في هذه اللحظات مع هنية في منزله غرب غزة.

يذكر أن الوفد عقد أمس اجتماعًا مع هنية وقيادات من الفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة.

ووصل وفد رفيع المستوى من المخابرات المصرية أمس لغزة لبحث ملف معبر رفح البري، خاصة بعد انسحاب عناصر السلطة الفلسطينية منه قبل أيام، وتثبيت وقف إطلاق النار، وجهود المصالحة.

ويشهد قطاع غزة توترًا مع استمرار مماطلة الاحتلال بتنفيذ تفاهمات تخفيف الحصار عن القطاع المحاصر منذ 12عامًا، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بقمع مسيرات العودة والاعتداء على الصيادين، وقصف أهداف مؤخرًا.

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