تخوف اسرائيلي من "مفاجآت" في مسيرات العودة

ذكرت مصادر صحفية اسرائيلية أن هناك تخوفات لدى جيش الاحتلال من حدوث "مفاجآت" خلال تظاهرات اليوم على الشريط الحدودي لقطاع غزة.

ويتخوف جيش الاحتلال من مسيرات العودة اليوم، من عدة نقاط، ابرزها الاقتراب من السياج الحدودي وقصّه والتسلل، او القاء عبوات ناسفة او اطلاق نار تجاه الحيش، او حتى اطلاق بالونات حارقة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هناك توقعات بمشاركة أعداد كبيرة خلال تظاهرات اليوم، مشيرة الى أن التظاهرات قد تكون هادئة نسبيا، بسبب تدخل الوفد الأمني المصري، لتهدئة الأوضاع على الحدود.

ويشار ان رئيس وزراء الاحتلال كان قد جمّد ادخال الاموال القطرية بدفعتها الثالثة الى قطاع غزة قبل ايام.