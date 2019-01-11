هذا ما قاله "حلس" للوفد الأمني المصري بغزة

التقى أحمد حلس "ابو ماهر" مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والهيئة القيادية العليا بالوفد الامني المصري.

وأكد حلس على أن خيار المصالحة هو خيار استراتيجي لدى حركة فتح، ولا بديل عنه مؤكدا على موقف الحركة بضرورة إنهاء الانقسام بشكل قطعي من أجل إخراج شعبنا من نفق الانقسام المظلم، وأكدنا أن ذلك لن يتم إلا عبر اتفاق أكتوبر 2017 القاضي بأعمال الحكومة في غزة وتمكينها من كافة صلاحياتها، وشدد حرص القيادة وحركة فتح على إتمام موضوع المصالحة بشكل كامل لإنهاء معاناة شعبنا.

اوضح خلال اللقاء أن سحب موظفي السلطة من معبر رفح تم بسبب تجاوزات حركة حماس على المعبر، موضحا أنه في حال انهاء حركة حماس هذه التجاوزات فمن المؤكد أن الأمور يجب أن تعود إلى طبيعتها.

كما تناول أيضا المواقف السياسية المشتركة بين فلسطين ومصر باتجاه تحصين حقوق الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنصات الدولية الاخرى.