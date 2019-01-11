"الشوملي" في حضن الملك.. "صورة إنسانية" أم صورة صنعها "الدرك"!

لم تمر استضافة الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن وابنه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عامل النظافة خالد الشوملي لمتابعة مباراة الأردن وسوريا في القصر الملكي مرور الكرام على وسائل التواصل الاجتماعي التي انقسمت على الصورة؛ إذ احتفى فريق بالصورة واعتبروا أنها تنم عن تواضع الملك عبدالله الثاني وابنه، فيما اعتبرها اخرون أنها جزء من التسويق لشخص الملك ومبالغة مبتذلة لتحسين صورته.

وترجع دعوة الملك لعامل النظافة الشوملي لمتابعة المباراة بعد أن تداولت شبكات التواصل الاجتماعي صورة تظهر الشوملي وهو يقف من خارج باب إحدى المقاهي يتابع مباراة النشامى مع أستراليا، دون أن يتمكن من الدخول للجلوس ومشاهدة انتصار منتخبه بهدف دون رد.

وعبر الشوملي عن سعادته الغامرة بمتابعة مباراة سوريا والأردن إلى جانب الملك عبدالله الثاني وابن الامير الحسين، قائلاً: "أنا اشجع المنتخب الاردني من صغري وأنا بالصف العاشر، وأحب جلالة سيدنا واستضافتي كانت مفاجأة كبيرة لا تخطر على بال ... الحمدلله الله فرحني وتحدثنا عن المباراة وعن المنتخب"، حسب تعبيره.

وقال خالد الشوملي المعروف في الأردن بلقب "عامل الوطن"، الذي استضافه عاهل بلاده الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين، الخميس، لحضور مباراة منتخبهم مع نظيره السوري، إن "استضافته هي تشريف لكل عامل وطن في المملكة".

واحتفى عددٌ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بصورة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد الامير الحسين بن عبدالله بعد استضافتهما لعامل الوطن خالد الشوملي، معتبرين أن اللفتة الجميلة والإنسانية تعبر عن تواضع الملك، وانها ليست غريبة على الهاشميين.

بسام الشروف كتب على صفحته في تويتر "كثيرون من أصحاب الأموال والمصالح الكبرى يتمنون الجلسة لثواني مع جلالة الملك، لكن عامل الوطن، الذي بحجم الوطن، جاء بدعوة من قائد الوطن، وجلس أكثر من ساعتان في حضرة جلالته وسمو ولي العهد، تكريم أنساني ثمين وهي رسالة وطنية كبيرة الى العالم كله".

وكتب حساب النشامى "جلالة الملك عبدالله الثاني يستضيف عامل الوطن الذي انتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي يتابع مباراة المنتخب من خلف زجاج المقهى، انه يعرف كيف يكون إنساناً قبل ان يكون ملك".

كما وكتب تامر المعايطة: عن الإنسانية أتحدث.. الفرح في عيني عامل الوطن.. يعدل الدنيا... فقد شعر أنه إنسان في حضرة الملك.. حين فقدها أمام من هزمت المادة إنسانيته! .. أخلاق الهاشميين... كابراً عن كابر".

وعلق حساب حيدر عبدالحق في تويتر على استضافة الملك للشوملي: "بعد أن شاهد عامل الوطن خالد الشوملي مباراة بلده الأردن الأولى من خلف زجاج المقهى لأنه لا يملك اجرة المشاهدة، تابع مباراة فريقه الثانية في القصر الملكي مع الملك عبد الله وأبنه، عندما يذوب الزجاج بين القائد وأبناء شعبه تنتصر الإنسانية وتتقدم الدول".

وكتب عبدالسلام طراونة : "من تواضع لله رفعه .. الملك وولي العهد يستضيفان عامل الوطن لمشاهدة مباراة النشامى وسوريا".

وعلى الرغم من أنَّ فريقاً من رواد المواقع رأى بالصورة أنها تعبيراً عن تواضع الملك عبدالله والأمير حسين، رأى آخرين أن الصورة ممجوجة ومبتذلة وتأتي من باب العلاقات العامة لتحسين صورة الملكية، إذ كتب يامن عناب :" وصلت صور عامل الوطن .... و ما وصلت صور الوطن .....ارحمونا ".

وكتب محمد الرسن " صاحب الفكرة عبقري!"، ورد عليه معلقون آخرون "صورة مخابرات" في إشارة إلى أنها صورة مصطنعة تهدف لتحسين صورة الملك.

وعلق حساب فيفان على الصورة قائلاً :"صاحب الفكرة لم يخترع شيئا جديدا هذه نفس الاستراتيجية التي يتبعها كل الطواغيت المجرمين لتبييض وجوههم سودها الله دنيا وآخرة، يستغلون ما يروج على الميديا لاستمالة العبيد في محاولات بائسة منهم لإخماد غضب شعوبهم المغلوب على امرها".

صاحب الفكرة عبقري

يستضيف الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عامل الوطن خالد الشوملي لمتابعة مباراة المنتخب الوطني مع منتخب سوريا ضمن بطولة كأس آسيا



وكانت صورة للشوملي انتشرت وهو يشاهد مباراة الاردن واستراليا من خلف زجاج احد مقاهي عمان في طقس ماطر pic.twitter.com/CF5qlck4iv — Mohammed al Ersan (@JournalistErsan) ١٠ يناير ٢٠١٩

ما في ملك مثل ملكنا

يجبر خاطرك مثل ما جبرت خاطرنا وخاطر عامل الوطن خالد الشوملي — Mohammad. Yasori (@Mohamma55592673) ١١ يناير ٢٠١٩

لفته إنسانية نبيلة وغير مستغربة من ملك الاردن وهو يستضيف المواطن الاردني صاحب الصورة المنتشرة (خالد الشوملي) ليتابع معه مباراة الأردن وسوريا، بعد انتشار صورته وهو يتابع مباراة الأردن السابقة من خارج أحد المقاهي لعدم قُدرته على تحمل تكلفة متابعتها.????



الصورتان معبرتان جدا ..???? pic.twitter.com/S14vgmE51E — نايف ختام الشراري (@Nayif_Sharari) ١٠ يناير ٢٠١٩

نيالنا فيك سيدي ❤❤❤



جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، يستضيفان عامل الوطن خالد الشوملي اللي انتشرت صوره اله يتابع مباراة الاردن و استراليا خلف زجاج احدى المقاهي لمتابعة مباراة الأردن و سوريا ضمن بطولة كأس آسيا#كأس_آسيا2019#الاردن_سوريا pic.twitter.com/bNRmrCTNAc — Anas Maghaireh HKJ⓭ (@AnasMaghaireh) ١٠ يناير ٢٠١٩

بعد أن شاهد عامل الوطن خالد الشوملي مباراة بلده الأردن الأولى من خلف زجاج المقهى لأنه لايملك اجرة المشاهدة ، تابع مباراة فريقه الثانية في القصر الملكي مع الملك عبد الله وأبنه ،

عندما يذوب الزجاج بين القائد وأبناء شعبه تنتصر الإنسانية وتتقدم الدول pic.twitter.com/y7HGX4acDg — حيدر عبد الحق (@haidarabdulhaq) ١٠ يناير ٢٠١٩

الصورة الاولى عامل الوطن خالد الشوملي كان يحضر المباراة ومن وراء الزجاج .. و اليوم مع جلالة الملك وولي العهد بالقصور الملكية العامرة ????????????



Proud ❤️ pic.twitter.com/mqLxnKhp5s — Sara__Iraq (@Sara__Iraq) ١٠ يناير ٢٠١٩

انتشرت صوره لعامل اردني اسمه خالد الشوملي الاسبوع اللي طاف كان يطالع مباراة وطنه من خلف زجاج مقهى لانه مو قادر يدفع تكاليف الجلوس بالمقهى،،بلغوه السلطات الاردنيه ان الملك عبدالله يبلغه ان مباراة الاردن اليوم راح تشوفها بقصره مع الملك نفسه وفعلاً ???????? اااااالله رووعه pic.twitter.com/kHgeInVWQo — يوسف (@yoossf_q8) ١٠ يناير ٢٠١٩