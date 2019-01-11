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تضم بولندا وهنغاريا والتشيك

نتنياهو يعقد قمة ثلاثية في القدس الشهر القادم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:19 - 11 يناير 2019
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كشفت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد قمة سياسية ثلاثية في القدس، الشهر القادم، تضم كل من بولندا وهنغاريا والتشيك.

وقالت القناة العبرية، إن هدف هذه القمة، هو تفعيل ضغوطات جديدة، لمواجهة قرارات أوروبية، تعتبرها إسرائيل معادية لها، تتعلق بالشأن الفلسطيني والإيراني.

وذكرت القناة العبرية، أنه المتوقع أن تعقد القمة بتاريخ 19 فبراير المقبل، في مدينة القدس، مشيرةً الى أن كل من بولندا وهنغاريا والتشيك، تتعارض في مواقفها مع السياسات الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي.

 

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