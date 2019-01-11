الاحتلال يعتقل 4 مواطنين ويطلق قنابل "انيرجيا" خلال اقتحامه المنازل

اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من محافظات الضفة فجر اليوم الجمعة.

وافادت مصادر محلية ان قوات خاصة وجيش الاحتلال اقتحمت قريتي كفر نعمة وبلعين غرب رام الله وفرضت حصارا مشددا فجر الجمعة.

واضافت المصادر ان جنود الاحتلال اطلقوا قنابل "انيرجيا" داخل منزل المواطن ابو مهدي ابو رحمة ادى الى احتراق وتخريب اجزاء من منزله وتم اعتقال نجله مهدي ابو رحمة وقريبه طارق ابو رحمة في بلعين، وتم اعتقال جابر عبده من كفر نعمة.

واصيب خلال الاقتحام والحصار الواسع المصور الصحفي هيثم الخطيب خلال تغطيته الاحداث والاعتداءات في بلعين، برصاصة معدنية في ساقه.













