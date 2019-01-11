سرقة جثة فتاة من قبرها لسبب صادم!

سرقت عصابة مجهولة الهوية، جثمان شابة من قبرها في قرية نائية بمدينة شنغد شمال الصين لسبب صادم.

ووفقا لمواقع صينية فان العصابة باعت الجثة لعائلة رجل متوفٍ لتكون (عروس شبح) لابنهم ، حيث تُؤمن هذه الاسرة بخرافة الزواج بعد الموت.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن عائلة الشابة المتوفية، اكتشفت سرقة جثتها، عند زيارة قبرها الجمعة الماضية.

وبينت الأسرة انها تلقت عروضا من سكان في القرية لتزويج ابنتهم بعد وفاتها من رجل متوفٍ، في تقليد خرافي يعرف باسم "زفاف المتوفي"، ولكنهم رفضوا ذلك".

وفتحت الشرطة الصينية تحقيقًا بالحادث، حيث فتشت موقع قبر الشابة المتوفية، وعثرت على زوج من القفازات البيضاء وبقايا عظامها.

ويُمارس طقس "زفاف المتوفي" في الصين مُنذ آلاف السنين، حيث ينطوي على تزويج رجل مُتوف من امرأة مُتوفية حديثًا، ودفنهما معًا في قبر واحد، حتى يعيشوا كزوجين في العالم الآخر.

وينبع هذا التقليد من اعتقاد قديم في الصين، يزعم أن الرجل الذي يموت بدون أن يتزوج في الدنيا، يجلب الحظ السيئ والأرواح الشريرة لعائلته.

وعلى مدار الأعوام الماضية، شهدت الصين حالات كثيرة، لسرقة هياكل عظمية لإناث، لإحياء مراسم "زفاف المتوفي"، وفي بعض الأحيان يتم قتل بعض النساء لتسهيل زواجهن من رجل متوفٍ، وبيعهن كـ "عروس شبح".